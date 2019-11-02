WARRENSBURG — Warrensburg Middle School has announced the first quarter honor roll for the 2019-2020 school year.
Sixth grade honorees are Jessica Aldershof, Gaius Allee-Murphree, Amya Allen, Leilani Allen, Maegan Allen, Elizabeth Anderson, Elizabeth Atkins, Gwenith Baker, Madalynn Barnhart, Osyrus Barron, Maxwell Barry, Olivia Basinger, Layne Beasley, Caden Beauvais, Luke Belardo, Caleb Bell, Carson Bell, Joselynn Bennett, Halle Berry, Avee Bevans, Damien Biesemeyer, Colin Bogedain, Matthew Bott, Delaen Bowers, Kassidy Bowes, Camden Bradfield, Xavier Brightwell, Cody Brior, Cole Brisbin, Laila Brooks, Kolby Brown, Anna Bunting, Kasadee Burden, Joshua Burnett, Briahna Caldwell, Cameron Calhoun, Blythe Cameron, Robert Carroll, Ezra Castro, Amy Cho, Jaylen Civil, Briggs Claunch, Gavin Clifton, Scarlett Coble, Leah Coombs, Annie Cooper, Zayden Cornick, Ethan Cortez, Arayah Coston, Ariahna Cottingham, Samuel Craig, Kannon Crookes, Gavin Crump, Allison Curtner, Jenna Dahlhoff, Payton Daugherty, Danny Decker III, Grant Dempsey, Madelyn Derritt, George Dietz, Kaeden Doerner, Mason Dumas, Austin Dunford, Dayton Dunn, Kyla Dunn, Mirielle Duryee, Peyton Ernst, Javier Escobar, Emma Fann, Christian Farley, Graham Fields, Grant Fitterer, John Fleeman, Colin Fogle, Kellen Frey, Kadence Fritsch, Summer Gardner, Kailee Gatiss, Catherine Gemes, Grace Gilbert, Dallas Goodwin, Jaysha Goss, Arin Greenberg, Andrew Griesel, Ellah Griffith, Justus Griffith, Ryan Gunn, Carter Hall, Kaelyn Harlan, Michael Harper, Emma Hart, Leah Hartman, Madilyn Henchey, Olivia Henderson, Jacob Hicks, Caleb Hitefield, Waylon Holden, Cerissa Holsey, Katie Hong, Ethan Hook, Christopher Huff, Lilah Hutchens, Andy Huynh, Alexis Ilnicky, Olivia Jayne, Kambrie Jennings, Ryder Johns, Nala Johnson, Jobey Jones, Adrienne Keller, Bridget Kellner, Brooklyn Kenny, Janelle Kent, Rachel Kinkelaar, Ashlyn Kolb, LeAnn Le, Lillian Lester, Audrey Lightfoot, Ace Little, Isabella Lochiano, Jaina Lockard, Brenden Logan, Levi Lucero, Adrianna Lue, Jordyn Madrid, Trace Marr, Lilian McAfee, Sophia McCauley, Daisie McConville, Clifford McDonald, Vaitoelau McMoore-Laumoli, Kenji Meisenheimer, Ava Mesecher, Kaelynn Miller, Liam Miner, Josie Montgomery, Kevin Moore, Charles Morgan, Elizabeth Morgan, Sidnee Morgan, Michael Munson, Charles Muwanguzi, Maddax Nicholson, Nicholas Nimmo, Cole Osborne, Lily Palmer, Bomi Park, Meagan Pavlich, Alina Perkins, Kyle Pfannenstiel, Adrian Pfister, Kayla Phillips, Jesse Plumlee, Alexander Pogue, Isabelle Polk, MadaLynn Prim, Ian Pryde, Nicholas Purdy, Zoey Quick, Phoebe Rader, Tucker Randolph, Gabriela Reasbeck, Khylie Remmenga, London Robinson, Bryleigh Rodriguez, Julie Rodriguez, Ivy Rolls, Scotlyn Romanowicz, Wyatt Roof, Julius Rozsa, Devin Ruble, Landon Rucker, Carson Ruhnke, Skyler Ryberg, Stephenisa Sairos, Garrett Sams, Pierce Sanders, Zoey Sawtelle, Braiden Schmitt, Tyler Schroeder, Keanu Scribner, Porter Seay, Isaac Seymore, Dane Shackelford, Audrey Shankles, Cayden Sharp, Griffin Shaw, Kaylynn Shaw, Velie Short, Kimberly Sierra, Taylor Skelton, Tucker Small, Brooklynn Smarr, Kaleb Smarr, Colton Smith, Danielle Smith, Makenzie Smith, Harrison Snell, Nicholas Staab, Oliver Staab, Frank Stephenson II, Ashlynn Stevens, Saber Storms, Kyle Struss, James Stucks, Karlie Summers, Naylin Sweetland, Rylee Sweetland, Gabrial Thomas, Kayla Truong, Payton Turner, Wyatt Van Dyke, Cruz Villegas, William Wade, Chayce Waite-Kellar, Hunter Wallace, Zach Ward, Mikenlee Wardell, Joseph Warness Jr, Cale Watson, Grayce Wehner, Hailey Welch, Owen Wells, Calvin Werner, Kadee Werths, Treneil West, Anton Wiederhoeft, Brooke Williams, DeAja Williams, Garrett Wilson, Ronye Wolfmeyer, Mack Young, Reilly Young, Tristian Zeiger and Lillian Zollinger.
Seventh grade honorees are Madison Abner, Jeremiah Akinbohun, Matthew Allcorn, Brooke Anderson, Elijah Anderson, Lily Applegate, Cash Atkinson, Abigail Bainbridge, William Bax, Jackson Beymer, Tristan Blew, Erika Bloom, Abigail Bollmeyer, Zachary Bond, Audrey Bowland, Aiden Brainard, Thomas Bridgmon, Hailey Britton, Arianna Brown, Zachary Brown, Peyton Bruner, Beau Bryant, Maddox Buckson, Emma Burkhart, Lucas Burykin, Adrian Byrd, Johnathon Calcote, Ty Carman, Carl Clark, Alyssa Courtaway, Miranda Cowen, Adele Crick, Kennedy Crookes, Aspen Cullison, Carris Cummings, Caleb D'Amico, Jaylee DeSantiago, Paige Delap, Cali Denham, Emalie Denton, Joseph DiCarlo, Jerrilyn Ditty, Aidan Downs, Bailey Downs, Ethan Duffman-Rode, Trinity Duncan, Cordelia Edwards, Cooper Enneking, Avery Epple, Carlos Escobar, Seth Evans, Madison Everts, Gabrielle Fatka, Kodi Ficco, Avrie Fox, Mary Franklin, Quentin Fuelling, Devon Fuqua, Evelyn Gaela, Deja Gant, Hagan Garrett, Gabriel Gilbert, Carter Gillespie, Haden Gilpin, Alexander Gleghorn, Skylar Golmon, Shelby Gracey, Nicole Grand, Henry Griffin, Landon Harper, Alyssa Havnen, Jamison Hayes, Katelyn Helmig, McKynzie Heupel, Cena Hiatt, Madison Holdman, Darius Holiday, My'Kaele Hookfin, Grace Hoppe, James Horan, Trevon Hudson, Liam Hynes, Gracyn Imboden, Raven Impastato, Anaya Iseri, Jacob Jacobsen, Carter Johnson, Isaac Kaltefleiter, Reid Kearfott, Audrey Keller, Marissa Kennish, Hannaniah Kiger, Cynthia Kiser, Jordan Knerl, Logun Knudsen, Maddox Kulenkamp, Jordan Ladd, Cadence Lakey, Kali Landry, Emma Likcani, Kalyn Lile, Chase Livengood, Leilah Liwis, Addison Long, Carigan Loyd, Haden Luebrecht, Ava Lund, Isabella Malloy, Lillie Mannering, Isabella McDermond, Madelyn Meldrem, Taylor Merritt, Izabel Miller, Amatul Monroe, Kodi Moore, Mackenzie Morgan, Logan Mumby, Drew Munsterman, Ryan Munsterman, Marishka Nakamura, Isabell Newby, Haley Nichols, Kaelee Niffen, Ashley Norman, Jaylan Ogega, Alyssia Ott, John Palomo, Ethan Parten, Elizabeth Paxton, Mariah Penniman, Stefanie Pera, Landon Pierce, Sentwali Ramos, Haven Randolph, Natalie Rankin, Landon Ray, Taylor Ray, Jocelyn Ridley, J'adore Roberson, NoahRyan Robins, Timarian Rozell, Perri Saige, Devin Sawtelle, Kaydense Scheidt, Coalten Sederburg, Melanie Seelinger, Alexis Sides, Robert Sigsbury III, Brennah Skahan, Taylor Small, Jessica Smidt, Cy Smith, Gavin Smith, Owen Smith, Jack Smith-Taylor, Anston Sorensen, Taylor Stambersky, Landyn Stewart, Nathan Stewart, Nathan Stewart, Madison Stromatt, Audrey Sullivan, Chase Sutten, Sterling Svedin, Alexander Svendsen, Alyssa Therrien, Matthew Tye, Bruno Vasconcelos, Faith Werner, Kobe Westphal, Isaiah Williams, Adam Wisocky, John Wu, Fiona Wynn, Brentleigh Young and Andrew Zumalt.
Eighth grade honorees are Aaron Allen, Teagan Anderson, Rock Azzaro, Alyssa Banks, Delaney Beard, Torrin Beasley, Gage Beasley-Clark, Madison Bell, Aileenah Benson, Samantha Bettencourt, Natalie Boldt, Hayley Braun, Abby Britton, Bailey Bromwell, Aidan Brown, Julia Brown, Gracie Bryant, Haylie Burton, Devin Carney, Ryan Carter, Madison Chenault, Adriana Cianciaruli, Kenyan Cole, Madeline Collins, Quinn Conley, Lillian Constant, Emma Crawford, Olivia Deal, Kameron Dick, Leland Dollison, John Doss, Kendra Downs, Avry Dunn, Abigail Eikelboom, Jacob Enriquez, Brooke Epple, Alaina Etters, Kaylin Evans, Sydney Evans, Austin Finkes, Benjamin Florida, Keaton Frey, Audrey Frye, Kane Fuelling, Logan Funderburk, Darin Giberson, Olivia Gilkeson, Giulia Gilley, Addison Gillogly, Alexa Goodwin, Allison Gross, Trevor Guanella, Samuel Gwin, Logan Hall, Colby Hennrich, Rylan Henry, Madeleine Hill, Ryeley Hillsman, Havyn Hord, Amelia Hoskins, Ava Houtsma, Ashley Hult, Logan Hutchens, Bret Iiams, Christopher Ingold, Jack Irmischer, Gabriel Irwin, Madison Jackson, Makenzie Jackson, Luke Jayne, Taylor Johnson, Kendall Jones, Sophia Joyner, Valen Jurkowski, Jillian Kendrick, Avenelle Kientzy, Magdalene Kopp, Cole Kreisel, Jenna Ladd, Cydney Larson, Kayla Law, Myla Laws, Elise Lewis, Elizabeth Lewis, Sheyla Lewis, Arturo Lopez, Mason Marriott, Blake McBride, Nellena McCauley, Trevor McCoy, Aedan McCracken, Shaun McMurphy, Abigail McNair, Hayden Mersky, Grant Moore, Kaylea Morgan, Austin Moses, Hannah Nichols, Reece Nimmo, Carson O'Neal, Kearstin Odle, Quade Othic, Maggie Parsons, Kylie Patriarca, Ethan Prettyman, Sayde Proffit, Jordan Pursell, Ryan Pyle, Delaney Quick, Abby Rankin, Alyssa Reed, Steven Reed, Anthony Rehn, Jayme Rich, Jonathan Ridley, Katelyn Robinson, Nathan Rodriguez, Cailynn Ruhnke, Nicholas Russell, Gabriel Saldana, Gabrianna Schmitt, Ryleigh Seibel, Emma Sergent, Caitlin Shaw, Kadence Shaw, Rory Shaw, Cayden Shelly, Ryan Shelton, Lambert Short, Caleb Sides, William Sierra, Megan Skaggs, Samuel Slobaszewski, Landon Smith, Mieka Smith, Maddox Snyder, Grant Squires, Harrison Stewart, Kaitlyn Stewart, Sampson Stillwell, Maggie Stuck, Savannah Svedin, Joshua Swisher, Jordyn Tarr, Ian Tayloe, Elizabeth Taylor, Elora Taylor, Maddie Taylor, Isabella Teaford, Lillianne Teichman, Claire Thomas, Scott Jr Triplett, Sophia Turner, Thomas Underwood, Cailey Verdeja, Alexa Villegas, Kloey Walters, Jayden Welch, Maelynn Whitworth, Cara Williams, Nathan Wiltrout, Jolin Wu and Brayden Yancey.
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